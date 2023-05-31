Собянин: Московские школьники завоевали 1391 награду на Всероссийской олимпиаде
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учащихся столицы с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года, сообщает пресс-служба московского правительства.
На торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» он заявил, что московские школьники завоевали 51% золотых медалей, и назвал этот результат фантастическим, который в очередной раз подтвердил лидерство Москвы по качеству школьного образования.
«Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, то получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средний по России. Это уникально», - подчеркнул градоначальник.
Он также добавил, что в Москве «лучшее образование, лучшие вузы, лучшая экономика, лучшая городская среда» и выразил уверенность, что благодаря «московским возможностям» победители олимпиады смогут «найти себя в жизни».
В пресс-службе уточнили, что школьники Москвы завоевали 1 391 диплом - 275 дипломов победителей и 1 116 дипломов призёров, которыми были удостоены 1 276 учащихся.
Ранее Собянин заявил, что в Москве работают больше 440 музеев и выставочных залов, что является одним из самых высоких показателей в мире, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Московские школьники завоевали 1391 награду на Всероссийской олимпиаде
- Проект: ограниченно годным к военной службе могут разрешить заключать контракт с ВС РФ
- В Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации
- Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении
- Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
- Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной
- Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР
- Песков: Эрдоган встретится с Путиным после своей инаугурации
- Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется
- Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru