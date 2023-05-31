Собянин: Московские школьники завоевали 1391 награду на Всероссийской олимпиаде

На торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» он заявил, что московские школьники завоевали 51% золотых медалей, и назвал этот результат фантастическим, который в очередной раз подтвердил лидерство Москвы по качеству школьного образования.

«Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, то получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средний по России. Это уникально», - подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что в Москве «лучшее образование, лучшие вузы, лучшая экономика, лучшая городская среда» и выразил уверенность, что благодаря «московским возможностям» победители олимпиады смогут «найти себя в жизни».

В пресс-службе уточнили, что школьники Москвы завоевали 1 391 диплом - 275 дипломов победителей и 1 116 дипломов призёров, которыми были удостоены 1 276 учащихся.

Ранее Собянин заявил, что в Москве работают больше 440 музеев и выставочных залов, что является одним из самых высоких показателей в мире, сообщает RT.