В Подмосковье начнут штрафовать хозяев, не убравших за своей собакой
Депутаты Московской областной думы приняли в четверг два закона, касающихся порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения. Теперь нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч рублей, в зависимости от проступка.
В пояснительной записке к закону указывается, что федеральным законом закреплен порядок выгула домашних животных и ответственность за нарушение порядка, но кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность за нарушение не предусмотрена.
Закон предполагает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей для владельца, который не уберет за своим питомцем в общественном месте. В первый раз он получит предупреждение, а потом – штраф. Заплатить придется, если собака оставлена без намордника или если животное находится на территории детских площадок, школ и детсадов(от 1 до 2 тысяч рублей после первого предупреждения).
В случае, если собака причинила ущерб чужому имуществу – штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за нападение на другое животное (если оно пострадало или погибло) хозяину придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, а за нападение на человека – от 5 до 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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