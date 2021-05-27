В Подмосковье начнут штрафовать хозяев, не убравших за своей собакой

Депутаты Московской областной думы приняли в четверг два закона, касающихся порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения. Теперь нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч рублей, в зависимости от проступка.

В пояснительной записке к закону указывается, что федеральным законом закреплен порядок выгула домашних животных и ответственность за нарушение порядка, но кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность за нарушение не предусмотрена.

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Закон предполагает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей для владельца, который не уберет за своим питомцем в общественном месте. В первый раз он получит предупреждение, а потом – штраф. Заплатить придется, если собака оставлена без намордника или если животное находится на территории детских площадок, школ и детсадов(от 1 до 2 тысяч рублей после первого предупреждения).

В случае, если собака причинила ущерб чужому имуществу – штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за нападение на другое животное (если оно пострадало или погибло) хозяину придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, а за нападение на человека – от 5 до 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШтрафДомашние Животные
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