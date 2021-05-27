В Подмосковье начнут штрафовать хозяев, не убравших за своей собакой

Депутаты Московской областной думы приняли в четверг два закона, касающихся порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения. Теперь нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч рублей, в зависимости от проступка.

В пояснительной записке к закону указывается, что федеральным законом закреплен порядок выгула домашних животных и ответственность за нарушение порядка, но кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность за нарушение не предусмотрена.