Сомнолог объяснила, почему спать в кровати одному полезнее

Врач-сомнолог Елена Царёва назвала несколько причин, почему спать в кровати одному полезнее для здоровья.

Специалист отметила, что это касается как супругов, так и домашних животных. По словам Царевой, в обоих случаях создается дефицит места, что может стать причиной дефицита сна. Кроме того, согласно врачу, при совместном сне с животными может появиться аллергия.

В эфире «Радио 1» врач отметила, что для здорового сна для каждого супруга в кровати должно быть не меньше 70 см. При таких проблемах как бессонница или храп Царева рекомендовала спать отдельно.

Между тем, врач назвала положительный аспект совместного сна - в случае нарушений, таких как остановка дыхания или беспокойные движения тела, партнер заметит это и человек сможет обратиться к врачу.