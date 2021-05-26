Сомнолог объяснила, почему спать в кровати одному полезнее
Врач-сомнолог Елена Царёва назвала несколько причин, почему спать в кровати одному полезнее для здоровья.
Специалист отметила, что это касается как супругов, так и домашних животных. По словам Царевой, в обоих случаях создается дефицит места, что может стать причиной дефицита сна. Кроме того, согласно врачу, при совместном сне с животными может появиться аллергия.
В эфире «Радио 1» врач отметила, что для здорового сна для каждого супруга в кровати должно быть не меньше 70 см. При таких проблемах как бессонница или храп Царева рекомендовала спать отдельно.
Между тем, врач назвала положительный аспект совместного сна - в случае нарушений, таких как остановка дыхания или беспокойные движения тела, партнер заметит это и человек сможет обратиться к врачу.
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