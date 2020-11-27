В Подмосковье могут ужесточить наказание за несанкционированные свалки
Министерство экологии Подмосковья предлагает добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) региона статью, регулирующую ответственность владельцев участков, на которых зафиксированы несанкционированные свалки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя министерства экологии и природопользования Московской области Вадима Скворцова.
Глава отдела по организации и контрольной деятельности управления правовым обеспечением ведомства Скворцов на заседании в Мособлдуме, посвященном проблеме нелегального скопления отходов в Подмосковье, высказал мнение, что эта инициатива позволит усилить контроль за охраной подмосковных земель и уменьшит количество несанкционированных свалок.
Скворцов предложил ввести штрафные санкции до 700 тысяч рублей. По его словам, меры будет применяться как к владельцам земельных участков, так и к должностным лицам, в случае формирования несанкционированных свалок на неразграниченных землях.
Ранее НСН писала о том, что второй за год руководитель "Российского экологического оператора" (РЭО), компании-куратора так называемой "мусорной реформы", покинул свой пост.
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