В Подмосковье могут ужесточить наказание за несанкционированные свалки

Глава отдела по организации и контрольной деятельности управления правовым обеспечением ведомства Скворцов на заседании в Мособлдуме, посвященном проблеме нелегального скопления отходов в Подмосковье, высказал мнение, что эта инициатива позволит усилить контроль за охраной подмосковных земель и уменьшит количество несанкционированных свалок.

Скворцов предложил ввести штрафные санкции до 700 тысяч рублей. По его словам, меры будет применяться как к владельцам земельных участков, так и к должностным лицам, в случае формирования несанкционированных свалок на неразграниченных землях.

Ранее НСН писала о том, что второй за год руководитель "Российского экологического оператора" (РЭО), компании-куратора так называемой "мусорной реформы", покинул свой пост.



