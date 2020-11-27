В Подмосковье могут ужесточить наказание за несанкционированные свалки

Министерство экологии Подмосковья предлагает добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) региона статью, регулирующую ответственность владельцев участков, на которых зафиксированы несанкционированные свалки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя министерства экологии и природопользования Московской области Вадима Скворцова.

Карьеру аудитора Меня засыпало мусором

Глава отдела по организации и контрольной деятельности управления правовым обеспечением ведомства Скворцов на заседании в Мособлдуме, посвященном проблеме нелегального скопления отходов в Подмосковье, высказал мнение, что эта инициатива позволит усилить контроль за охраной подмосковных земель и уменьшит количество несанкционированных свалок.

Скворцов предложил ввести штрафные санкции до 700 тысяч рублей. По его словам, меры будет применяться как к владельцам земельных участков, так и к должностным лицам, в случае формирования несанкционированных свалок на неразграниченных землях.

Ранее НСН писала о том, что второй за год руководитель "Российского экологического оператора" (РЭО), компании-куратора так называемой "мусорной реформы", покинул свой пост.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПодмосковьеСвалкаМусорЭкология
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры