Деньги в мусор. Отставка главы мусорного оператора и Счетная палата о мусорной реформе

Второй за год руководитель «Российского экологического оператора» (РЭО), компании-куратора так называемой «мусорной реформы», покинул этот пост. С момента создания РЭО в 2019 году его возглавлял Денис Буцаев, которого решением тогдашнего премьера Медведева отправили в отставку в ноябре того же года. Вакантный пост в конце января 2020 занял Илья Гудков. 27 октября стало известно, что и он покинул компанию. Такое решение было принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами – фундамента для полноценной цифровизации отрасли с целью ее прозрачности, - говорится в сообщении Минприроды.



Из предложенной формулировки причины отставки более понятными не становятся. Зато в открытом доступе имеется проведенный Счетной палатой РФ документ под названием «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность Российской Федерации, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Из него следует, во-первых, что за полтора с лишним года «мусорной реформы» положение дел в сфере обращения с отходами лучше не стало. А, во-вторых, что РЭО и Минприроды, которому он подчиняется, в деле «цифровизации» мусорной отрасли шли разными дорогами на один вокзал. И каждый, разумеется, не бесплатно.

Уровень переработки отходов в России не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву, - констатируют аудиторы Счетной палаты. Для сравнения: в соседней Финляндии на свалки отправляется всего 1(!)% ТБО.

Ситуацию с официальными полигонами твердых бытовых отходов ведомство оценивает как критическую: в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет.

Несанкционированных свалок только за 2019 год было выявлено 27 189 общей площадью 12 755 гектаров, из них ликвидировано 18 039.

Решить мусорную проблему был призван федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ФП ТКО), который действует с 2019 года. Цель проекта – создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра.

И вот тут – самое интересное. В рамках ФП ТКО были предусмотрены мероприятия по созданию электронной федеральной схемы обращения с отходами, в том числе:

разработка нормативных правовых актов для создания федеральной схемы,

создание государственной информационной системы учета ТКО, содержащей информацию об обращении с ТКО и предусматривающей интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с ТКО,

модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) в части обращения с ТКО.

Как следует из анализа СП РФ, работы по созданию федеральной электронной схемы были возложены на РЭО. Однако, «при наличии разработанных РЭО предложений по созданию нормативных правовых актов Минприроды России заказаны и оплачены ФГБУ УралНИИ «Экология» работы, предусматривающие разработку предложений по созданию этих же нормативных правовых актов, а также научно-методического обоснования их состава и содержания на сумму 17,3 млн рублей, что может свидетельствовать о неэффективном расходовании средств федерального бюджета», - констатируют аудиторы СП. В их отчете упоминается еще одна субсидия тому же НИИ, работы в рамках которой были переданы субподрядчику.

И, собственно, про разработку федеральной схемы по обращению с отходами. В конце 2019 г. Минприроды представило проект постановления правительства о создании государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). Оператором и заказчиком ГИС УТКО согласно проекту становилось именно Минприроды.

Одновременно под контролем Росприроднадзора проводилась модернизация уже действующей единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

«Сопоставив перечень подсистем в техническом задании на модернизацию ЕГИС «УОИТ» с перечнем информации, которую должна содержать ГИС УТКО в соответствии пунктом 4 статьи 13.5 Закона № 89-ФЗ, можно сделать вывод об их идентичности. Таким образом, модернизированная ЕГИС «УОИТ» по функциональности и составу данных в целом соответствует создаваемой ГИС УТКО, что создает риски дублирования данных информационных систем и неэффективного расходования средств федерального бюджета», - говорится в отчете Счетной палаты.

А речь – о сотнях миллионов рублей.

«В условиях отсутствия достоверных данных об отрасли обращения с отходами растет недоверие граждан к действиям, предпринимаемым региональными и федеральными властями в сфере обращения с отходами, которое приводит к тому, что люди протестуют против любых, даже экологически приемлемых и прогрессивных решений (например, против строительства мусоросортировочных предприятий)», - сетуют аудиторы Счетной палаты.

Удивляться недовольству людей «мусорной реформой» нет причин. Если до ее начала стоимость вывоза мусорного контейнера объемом 8 м3 в ближайшем Подмосковье составляла в среднем 3,5 тысячи рублей, то с реформой – уже не менее 7 тысяч.

Кроме цен, что изменилось-то?

