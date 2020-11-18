Карьеру аудитора Меня засыпало мусором

Бывший губернатор Ивановской области, экс-министр строительства и ЖКХ, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан сотрудниками ФСБ и МВД по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, в период, когда он возглавлял регион.

Задержанию предшествовало выступление в Совете Федерации генерального прокурора России Игоря Краснова, который обратился к сенаторам с запросом о снятии с Меня неприкосновенности, которую предполагает должность аудитора СП. Сенаторы ходатайство генпрокурора удовлетворили. Ему уже предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК — присвоение или растрата в крупном размере.

Как следует из слов генпрокурора, в 2011 году при участии губернатора и его тогдашнего заместителя Павла Конькова Ивановский государственный Фонд поддержки малого предпринимательства предоставил компании «Ивановский Бройлер» заем в 700 миллионов рублей. Впоследствии птицефабрику признали банкротом и заем фонду не возвращался.

Есть, впрочем, предположения, согласно которым корни неожиданного уголовного преследования Меня следует искать отнюдь не на птицефабрике, а совсем в другой отрасли, входящей в сферу его внимания в качестве аудитора Счетной палаты РФ, где он курирует вопросы экологии и природопользования, в том числе скандальную «мусорную реформу». Этого, в частности, не исключил в интервью НСН президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко:

«Мень занимался очень острым вопросом, вокруг которого сейчас идет серьезная лоббистская борьба. Это – проблематика мусора, экологии», - обратил внимание собеседник агентства.

Мусорной реформе был посвящен вышедший около полутора месяцев назад в свет бюллетень Счетной палаты РФ, который представил как раз Мень. После той скандальной публикации в отставку был отправлен второй за год руководитель «Российского экологического оператора» - компании-куратора «мусорной реформы». А вскоре пост главы Минприроды покинул и Дмитрий Кобылкин.

"Ответка" аудитору Меню не заставила себя долго ждать: почти десять лет никто из правоохранителей не видел нарушений ни в его губернаторской, ни в министерской деятельности, а тут, вдруг, разглядели...

Как уже писала НСН, в разоблачительных отчетах Меня указывалось, что уровень переработки отходов в России не превышают 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, мощности которых в 17 регионах будут исчерпаны уже через год. За полтора с лишним года «мусорной реформы» положение дел в сфере обращения с отходами лучше не стало, утверждал аудитор Мень.

