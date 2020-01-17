В Подмосковье из-за аномального тепла проснулись божьи коровки

Аномальное тепло в центральной России стало причиной пробуждения различных насекомых, в том числе божьи коровки были замечены в Московской области. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Экологи называют это нормальной реакцией на потепление, однако, по их словам, божьи коровки могут погибнуть в случае резкого похолодания. Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлия Добрушина рассказала изданию, что в такой ситуации божьим коровкам можно помочь, отнеся их в защищенное не слишком теплое место, например, чердак.

Накануне метеобюро по Москве и области сообщило, что температура в российской столице 16 января поднялась до +3,2 градусов, что побило зафиксированный 95 лет назад рекорд.









