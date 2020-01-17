Температура в Москве побила рекорд почти столетней давности
Температура в российской столице в четверг поднялась до +3,2 градусов, что побило зафиксированный 95 лет назад рекорд. Об этом Интерфаксу сообщили в метеобюро Москвы и области.
Согласно данным метеорологов, к 22:00 четверга температура в Москве поднялась до +3,2 градуса, побив рекорд 1925 году, когда температурный максимум составил +3,1 градуса.
В целом синоптики отмечают, что с начала января средняя температура в столице превышает норму на 8,7 градусов.
Ранее и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал предварительный прогноз на февраль, заявив, что температура воздуха в феврале на территории России будет заметно ниже, чем в январе.
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