Температура в Москве побила рекорд почти столетней давности

Согласно данным метеорологов, к 22:00 четверга температура в Москве поднялась до +3,2 градуса, побив рекорд 1925 году, когда температурный максимум составил +3,1 градуса.

В целом синоптики отмечают, что с начала января средняя температура в столице превышает норму на 8,7 градусов.

Ранее и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал предварительный прогноз на февраль, заявив, что температура воздуха в феврале на территории России будет заметно ниже, чем в январе.