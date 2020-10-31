В Подмосковье для пожилых 65+ введен режим ограничений из-за COVID-19
Власти Подмосковья ввели ограничение для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для них вводится режим самоизоляции со 2 по 15 ноября включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева.
«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», - говорится в документе.
По словам Воробьева в эфире телеканала «Россия 24», людям старшего возраста можно ходить в магазин и совершать прогулки. Губернатор также уведомил, что блокировки социальных карт не будет, уточняют «Известия».
Ранее стало известно, что в России установлен новый суточный максимум по заболеваемости COVID-19 с начала пандемии - 18 140 случаев инфицирования. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 618 116 случаев COVID-19, сообщает в субботу, 31 октября, оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru