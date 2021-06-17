В Подмосковье более 25 тыс. сотрудников транспортной сферы прошли вакцинацию
Более 25 тысяч сотрудников транспортной сферы прошли вакцинацию от COVID. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс.
В ведомстве заявили, что требование главного санитарного врача по обязательной вакцинации сотрудников транспортной сферы выполняется. Среди привитых сотрудников, в частности, кассиры, рабочие, контролеры.
Ранее вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что в Подмосковье водители общественного транспорта не будут допускаться к работе в случае отказа от вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru