В Подмосковье более 25 тыс. сотрудников транспортной сферы прошли вакцинацию

Более 25 тысяч сотрудников транспортной сферы прошли вакцинацию от COVID. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс.

Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений

В ведомстве заявили, что требование главного санитарного врача по обязательной вакцинации сотрудников транспортной сферы выполняется. Среди привитых сотрудников, в частности, кассиры, рабочие, контролеры.

Ранее вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что в Подмосковье водители общественного транспорта не будут допускаться к работе в случае отказа от вакцинации.

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