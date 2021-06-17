В Подмосковье отказавшихся от вакцинации водителей общественного транспорта не допустят к работе
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что в Подмосковье водители общественного транспорта не будут допускаться к работе в случае отказа от вакцинации.
По словам Трескова, для получения первой дозы вакцины для водителей установлен срок до 15 июля. Он добавил, что это правило также распространится на водителей службы такси в регионе.
Вице-губернатор отметил, что проверка наличия COVID-паспортов будет проводиться совместно с ГИБДД. Все водители получат уведомление о необходимости прохождения вакцинации, пишет «Радио 1».
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