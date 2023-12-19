СМИ: Украинский суд вызвал убитого экс-депутата Верховной рады Киву

Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, который был убит в начале декабря, на Украине вызвали в суд, сообщает украинское издание «Новое время».

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Отмечается, что повестка парламентарию была выписана уже после его смерти - документ датирован 13 декабря. Вызвал Киву Лычаковский районный суд Львова.

Издание также добавляет, что Киву вызывают в качестве обвиняемого - ему следует явиться в суд 27 декабря.

Илья Кива был убит в Подмосковье 6 декабря выстрелами в голову и грудь. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала экс-депутата врагом Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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