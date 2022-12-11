В подъезде дома в Москве нашли новорожденную девочку

Ребенка нашли жильцы на лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная. Девочке около семи дней от рождения. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация.

Отмечается, что личность матери 1981 года рождения установлена. Она ранее была осуждена за оставление ребенка в опасности. Ведется ее розыск. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

По предварительным данным надзорного ведомства, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и скрылась.

Ранее коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

