В подъезде дома в Москве нашли новорожденную девочку

В подъезде жилого дома на юге Москвы нашли новорожденную девочку, сообщает городская прокуратура в Telegram.

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Ребенка нашли жильцы на лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная. Девочке около семи дней от рождения. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация.

Отмечается, что личность матери 1981 года рождения установлена. Она ранее была осуждена за оставление ребенка в опасности. Ведется ее розыск. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

По предварительным данным надзорного ведомства, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и скрылась.

Ранее коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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