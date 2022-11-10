Суд в Москве арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО жительницу столицы, которая выкинула годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже, сообщает РИА Новости.

Очевидец рассказала подробности падения ребёнка из окна в Москве

В суде 26-летняя женщина признала вину и заявила, что хотела также покончить жизнь самоубийством, однако её спасли приехавшие полицейские и врачи.

Москвичке предъявили обвинение по статье «убийство малолетнего», ей грозит пожизненное лишение свободы. Суд арестовал женщину на срок до 8 января.

Ранее в московской прокуратуре заявили, что годовалая девочка, выброшенная с 11-го этажа, умерла в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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