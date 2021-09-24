В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца

Коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Ребенка доставили в больницу. Отмечается, что он находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время идут поиски родителей ребенка.

Ранее в сентябре московский суд приговорил женщину, оставившую младенца в мусорном баке, к двух годам лишения свободы.