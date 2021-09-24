В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца
24 сентября 202120:03
Коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Ребенка доставили в больницу. Отмечается, что он находится в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время идут поиски родителей ребенка.
Ранее в сентябре московский суд приговорил женщину, оставившую младенца в мусорном баке, к двух годам лишения свободы.
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24 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru