В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца

Коляска с младенцем была обнаружена в Нижнем Новгороде без присмотра взрослых, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Ребенка доставили в больницу. Отмечается, что он находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время идут поиски родителей ребенка.

Ранее в сентябре московский суд приговорил женщину, оставившую младенца в мусорном баке, к двух годам лишения свободы.

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ТЕГИ:Нижний Новгород
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