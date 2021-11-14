В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери в России имеют право выйти на пенсию досрочно, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение отделения ПФР по Кабардино-Балкарии.

Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию

Выплата положена матерям, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет. Возраст выхода на пенсию может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей.

Так, женщины, родившие троих детей, могут уйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56, пятерых и более — в 50 лет.

Ранее в Пенсионном Фонде России рассказали о том, как избежать задержки при выплате пенсий, которая происходит в случае предоставления гражданами неполного пакета документов. Для этого будущему пенсионеру необходимо обратиться в ПФР, предоставив документы, подтверждающие пенсионные права.

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ФОТО: pixabay.com
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