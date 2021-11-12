В ПФР рассказали, как избежать задержек при выплате пенсий

Чтобы избежать задержек, предпенсионеру необходимо обратиться в ПФР, предоставив документы, подтверждающие пенсионные права.

«После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — указано в разделе «Отделение ПФР по Камчатскому краю» на сайте фонда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что из-за проблем с документами могут быть приостановлены выплаты некоторых страховых пенсий. Парламентарий подчеркнула, что при выплате пенсий по потере кормильца и по инвалидности нужно вовремя предоставлять все необходимые справки, пишет «Свободная пресса».

