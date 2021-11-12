В ПФР рассказали, как избежать задержек при выплате пенсий
Назначение пенсий россиянам может происходить с задержкой, если граждане предоставили неполный пакет документов для оформления выплат. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Чтобы избежать задержек, предпенсионеру необходимо обратиться в ПФР, предоставив документы, подтверждающие пенсионные права.
«После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — указано в разделе «Отделение ПФР по Камчатскому краю» на сайте фонда.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что из-за проблем с документами могут быть приостановлены выплаты некоторых страховых пенсий. Парламентарий подчеркнула, что при выплате пенсий по потере кормильца и по инвалидности нужно вовремя предоставлять все необходимые справки, пишет «Свободная пресса».
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