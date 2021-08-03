Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию

А ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение депутатов проект закона, согласно которому, с 1 января 2022 года возобновиться индексация страховых пенсий работающим пенсионерам.

Автор инициативы подчеркивает, что после отмены индексации пенсий последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров - с 15,3 млн до 9,6 млн человек. При этом большая часть из них перешла в сферу теневой занятости, пишут Известия.

Нилов отмечает, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим россиянам пожилого возраста.

