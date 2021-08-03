Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию
Россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию. Согласно данным исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», почти половина опрошенных (42%) заявили, что намерены работать, пока позволяет здоровье. Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% респондентов. При этом, 19% опрошенных россиян заявили, что не собираются ждать и уйдут раньше. И только 6% планируют трудиться до 70–75 лет, пишет РБК.
А ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение депутатов проект закона, согласно которому, с 1 января 2022 года возобновиться индексация страховых пенсий работающим пенсионерам.
Автор инициативы подчеркивает, что после отмены индексации пенсий последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров - с 15,3 млн до 9,6 млн человек. При этом большая часть из них перешла в сферу теневой занятости, пишут Известия.
Нилов отмечает, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим россиянам пожилого возраста.
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