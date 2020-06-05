Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий
Работающим пенсионерам в России предложили вернуть индексацию пенсий. Соответствующий проект закона в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов, сообщил один из авторов документа главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
В законопроекте предлагается возобновить индексацию пенсий этой группе населения уже с 1 июля 2020 года, сообщает РИА ФАН.
Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам, отмечает RT.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.
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