Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий

В законопроекте предлагается возобновить индексацию пенсий этой группе населения уже с 1 июля 2020 года, сообщает РИА ФАН.

Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам, отмечает RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.



