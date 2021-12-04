В ПФР отреагировали на сообщения о переходе отделений на удаленную работу

«Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан, как по предварительной записи, так и без нее. В то же время, в связи с риском распространения коронавируса, с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг», — говорится в сообщении.

Ранее RG.RU со ссылкой на проект Министерства труда сообщила, что подать заявление на установку единовременной выплаты в Пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд будет возможно через портал «Госуслуги». .

