В ПФР отреагировали на сообщения о переходе отделений на удаленную работу
Офисы Пенсионного фонда России продолжают работать в офлайн формате. ПФР опроверг публикации, ранее появившиеся в СМИ, о переходе подразделений Фонда удаленный режим работы. Клиентские службы действуют в обычном режиме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сообщение ПФР, которое есть в распоряжении редакции.
«Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан, как по предварительной записи, так и без нее. В то же время, в связи с риском распространения коронавируса, с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг», — говорится в сообщении.
Ранее RG.RU со ссылкой на проект Министерства труда сообщила, что подать заявление на установку единовременной выплаты в Пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд будет возможно через портал «Госуслуги». .
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