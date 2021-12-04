В ПФР отреагировали на сообщения о переходе отделений на удаленную работу

Офисы Пенсионного фонда России продолжают работать в офлайн формате. ПФР опроверг публикации, ранее появившиеся в СМИ, о переходе подразделений Фонда удаленный режим работы. Клиентские службы действуют в обычном режиме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сообщение ПФР, которое есть в распоряжении редакции.

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«Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан, как по предварительной записи, так и без нее. В то же время, в связи с риском распространения коронавируса, с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг», — говорится в сообщении.

Ранее RG.RU со ссылкой на проект Министерства труда сообщила, что подать заявление на установку единовременной выплаты в Пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд будет возможно через портал «Госуслуги». .

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияПФРПенсионный фонд России
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