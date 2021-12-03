Минтруда предложило назначать пенсионные выплаты онлайн

Подать заявление на установку единовременной выплаты в Пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд будет возможно через портал «Госуслуги». Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на проект Министерства труда.

Российским пенсионерам упростят выплаты с 1 января

Чтобы получить единовременную выплату застрахованным гражданам потребуется тот же пакет документов, который необходим при назначении накопительной пенсии.

Фонды производят единовременную выплату в зависимости от того, где у россиянина формировались накопления. Подать онлайн-заявление на получение такой выплаты смогут все граждане, достигшие пенсионного возраста: 55 и 60 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года службы занятости обяжут предлагать назначение досрочных пенсий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрудаПенсии
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