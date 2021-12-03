Минтруда предложило назначать пенсионные выплаты онлайн

Чтобы получить единовременную выплату застрахованным гражданам потребуется тот же пакет документов, который необходим при назначении накопительной пенсии.

Фонды производят единовременную выплату в зависимости от того, где у россиянина формировались накопления. Подать онлайн-заявление на получение такой выплаты смогут все граждане, достигшие пенсионного возраста: 55 и 60 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года службы занятости обяжут предлагать назначение досрочных пенсий.

