Минтруда предложило назначать пенсионные выплаты онлайн
Подать заявление на установку единовременной выплаты в Пенсионный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд будет возможно через портал «Госуслуги». Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на проект Министерства труда.
Чтобы получить единовременную выплату застрахованным гражданам потребуется тот же пакет документов, который необходим при назначении накопительной пенсии.
Фонды производят единовременную выплату в зависимости от того, где у россиянина формировались накопления. Подать онлайн-заявление на получение такой выплаты смогут все граждане, достигшие пенсионного возраста: 55 и 60 лет.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года службы занятости обяжут предлагать назначение досрочных пенсий.
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