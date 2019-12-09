В ПФР объяснили требование приходить за пенсией лично

Тем, кто проигнорирует визит в ПФР, могут приостановить выплаты, пишет «Российская газета». В ведомстве пояснили, что такая мера направлена на предотвращение случаев неправомерного получения средств.

Речь, в частности, идет о случаях, когда родственники пенсионеров продолжают незаконно получать пенсии после их смерти.

Особо подчеркивается, что если пенсионер не в состоянии посетить отделение самостоятельно – к нему на дом могут приехать сотрудники ПФР и зафиксировать получение пенсии на месте.

