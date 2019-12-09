В ПФР объяснили требование приходить за пенсией лично

9 декабря 201918:50

Россияне, которые получают пенсию через третьих лиц путем оформления на них доверенности, должны раз в год приходить в местное отделение Пенсионного фонда и подтверждать свою личность.

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Тем, кто проигнорирует визит в ПФР, могут приостановить выплаты, пишет «Российская газета». В ведомстве пояснили, что такая мера направлена на предотвращение случаев неправомерного получения средств.

Речь, в частности, идет о случаях, когда родственники пенсионеров продолжают незаконно получать пенсии после их смерти.

Особо подчеркивается, что если пенсионер не в состоянии посетить отделение самостоятельно – к нему на дом могут приехать сотрудники ПФР и зафиксировать получение пенсии на месте.

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ФОТО: pxhere.com
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