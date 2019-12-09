ОП РФ опасается криминальной схемы в ограничении удержания долгов с пенсий

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений выступила с инициативой ограничить удержание долгов с пенсий российских граждан. Однако, взимание задолженности по оплате услуг ЖКХ и по возмещению ущерба после совершения преступлений будет по-прежнему допустимо. При этом, все же устанавливается зависимость от размера пенсии – если она составляет ее минимальное значение по региону, то задолженности по этим отраслям также не будут удерживаться.

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН поставил под вопрос своевременность и чистоту инициативы.

«Это во-многом популистская тема. Вопрос в том, как будут взыскивать? Боюсь, что может оказаться криминальной темой этот процесс… Если вообще говорить о долговых обязательствах, то по идее долгов не должно быть. Сегодня [нужно] говорить о долгах, которые ложатся на плечи других людей. Например, в ЖКХ кто-то не платит [за услуги], то эти долги идут в общедомовые расходы и раскладывают на плечи других людей... Я за более жесткую дисциплину [в этом направлении], но только чтобы не пострадали невинные. Не знаю насколько эта идея [ограничить удержание долгов с пенсий] вообще своевременна», - сказал Шпектор.