ОП РФ опасается криминальной схемы в ограничении удержания долгов с пенсий
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ в эфире НСН назвал предложение по ограничению удержания долгов с пенсий популизмом.
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений выступила с инициативой ограничить удержание долгов с пенсий российских граждан. Однако, взимание задолженности по оплате услуг ЖКХ и по возмещению ущерба после совершения преступлений будет по-прежнему допустимо. При этом, все же устанавливается зависимость от размера пенсии – если она составляет ее минимальное значение по региону, то задолженности по этим отраслям также не будут удерживаться.
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН поставил под вопрос своевременность и чистоту инициативы.
«Это во-многом популистская тема. Вопрос в том, как будут взыскивать? Боюсь, что может оказаться криминальной темой этот процесс… Если вообще говорить о долговых обязательствах, то по идее долгов не должно быть. Сегодня [нужно] говорить о долгах, которые ложатся на плечи других людей. Например, в ЖКХ кто-то не платит [за услуги], то эти долги идут в общедомовые расходы и раскладывают на плечи других людей... Я за более жесткую дисциплину [в этом направлении], но только чтобы не пострадали невинные. Не знаю насколько эта идея [ограничить удержание долгов с пенсий] вообще своевременна», - сказал Шпектор.
Сейчас с пенсий взыскиваются и банковские задолженности, и штрафы. Защищены от подобных действий лишь различные социальные выплаты. Если же документ будет одобрен, то от удержания долгов будут освобождены страховые пенсии по старости, накопительная пенсия, страховая пенсия по инвалидности, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также пособия по временной нетрудоспособности.
Кроме того, Минэкономразвития подготовило документ, который, в случае его принятия, также установит ограничения по взиманию долгов с заработных плат, чтобы у гражданина, даже после их вычета, гарантированно оставался на руках прожиточный минимум.
Ранее НСН сообщала, что президент РФ Владимир Путин утвердил закон о бюджете Пенсионного фонда России на следующие три года. Как говорится на сайте ПФР, страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Таким образом средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.
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