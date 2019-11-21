В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу
В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу. Как пишут местные СМИ, начальник управления культуры Анна Лесонен разместила на своей странице в Facebook пост о мусоре, который горожане разбросали рядом с контейнером для сбора пластика. По словам чиновницы, такую картину можно наблюдать потому, что «мрази мусор до помойки не донесли». Скандальны пост, который вызвал волну негодования, удалён. Несмотря на это, городские власти уверены, что поведение чиновницы недопустимо для муниципального служащего и не имеет оправдания.
Отметим, Анна Лесонен находится в отпуске до 25 ноября. По возвращении на работу ей предложат написать заявление по собственному желанию.
К слову, бывший пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оскорбила жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, нашла новую работу. Теперь она трудится в должности замдиректора развитию Иркутского областного государственного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».
НСН напоминает, что в августе в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина, голос которой очень похож на голос Алашкевич, называет пострадавших от наводнения жителей региона «бичевней и быдлом». Позднее на недопустимость такого поведения обратил внимание президент Владимир Путин. В результате чиновницу сначала отправили в отпуске, а затем уволили.
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