В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу. Как пишут местные СМИ, начальник управления культуры Анна Лесонен разместила на своей странице в Facebook пост о мусоре, который горожане разбросали рядом с контейнером для сбора пластика. По словам чиновницы, такую картину можно наблюдать потому, что «мрази мусор до помойки не донесли». Скандальны пост, который вызвал волну негодования, удалён. Несмотря на это, городские власти уверены, что поведение чиновницы недопустимо для муниципального служащего и не имеет оправдания.

Отметим, Анна Лесонен находится в отпуске до 25 ноября. По возвращении на работу ей предложат написать заявление по собственному желанию.