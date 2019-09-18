Чиновницу Опёнышеву передумали увольнять за «шоколадную ванну»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение не отправлять в отставку свою советницу Светлану Опёнышеву, чьё опубликованное селфи в псевдо шоколадной ванне вызвало бурю обсуждения в соцсетях, передаёт RT. Глава региона прислушался к комиссии, которая разбиралась в этом вопросе и предложила не увольнять чиновницу, сообщает РИА Новости ос ссылкой на пресс-секретаря губернатора.

Как напоминает «Свободная пресса», Опёнышева, возглавляющая IT-корпорацию Ульяновской области, опубликовала фото, которое сделала во время отпуска, который она провела в Азербайджане. Женщина запечатлела себя в момент принятия ванны с нафталаном - лечебной нефтью. Однако подпись под снимком гласила: «Много шоколада не бывает».

Губернатор Сергей Морозов назвал поведение своей подчинённой «чудачеством» и поручил провести служебное расследование с последующим увольнением. Затем он призвал Опёнышеву жить «более скромно». Сама чиновница принесла публичные извинения и удалила пост из соцсети.

