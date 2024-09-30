В Петропавловске-Камчатском ввели ночное патрулирование из-за нашествия медведей

Всего создано семь групп оперативного реагирования.

«Группа вышла в ночное дежурство, использует дрон с тепловизором для поиска зверя в темное время суток», - отметил Беляев.

Он также напомнил о том, что в Петропавловске-Камчатском до 4 октября действует режим повышенной готовности. Ежедневно на базе городского Центра управления кризисными ситуациями проходит оперативный штаб, где рассматривается ситуация за прошедшие сутки, а также обсуждается план действий на предстоящее время.

Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.

