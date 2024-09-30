В Петропавловске-Камчатском ввели ночное патрулирование из-за нашествия медведей
В Петропавловске-Камчатском ввели ночное патрулирование из-за нашествия медведей, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Евгений Беляев.
Всего создано семь групп оперативного реагирования.
«Группа вышла в ночное дежурство, использует дрон с тепловизором для поиска зверя в темное время суток», - отметил Беляев.
Он также напомнил о том, что в Петропавловске-Камчатском до 4 октября действует режим повышенной готовности. Ежедневно на базе городского Центра управления кризисными ситуациями проходит оперативный штаб, где рассматривается ситуация за прошедшие сутки, а также обсуждается план действий на предстоящее время.
Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru