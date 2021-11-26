В Петербурге отложили срок ввода QR-кодов

В Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. Об этом сообщил глава города Александр Беглов, передает ТАСС.

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По словам губернатора, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию. Также, по словам Белова, текущая эпидемиологическая ситуация в городе позволяет отсрочить меры.

Согласно статистике оперштаба, уровень заражений в городе в последние дни снижается. За прошедшие сутки было зафиксировано 1 538 случаев заражения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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