В Петербурге отложили срок ввода QR-кодов
25 ноября 202123:54
В Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. Об этом сообщил глава города Александр Беглов, передает ТАСС.
По словам губернатора, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию. Также, по словам Белова, текущая эпидемиологическая ситуация в городе позволяет отсрочить меры.
Согласно статистике оперштаба, уровень заражений в городе в последние дни снижается. За прошедшие сутки было зафиксировано 1 538 случаев заражения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru