В Петербурге отложили срок ввода QR-кодов

По словам губернатора, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию. Также, по словам Белова, текущая эпидемиологическая ситуация в городе позволяет отсрочить меры.

Согласно статистике оперштаба, уровень заражений в городе в последние дни снижается. За прошедшие сутки было зафиксировано 1 538 случаев заражения.