В петербургском военкомате подтвердили рассылку СМС с приглашением сверить документы

По словам представителя учреждения, никого насильно в армии не забирают, имеется в виду именно сверка документов.

Он также допустил некорректную подачу сообщений из-за того, что рассылки создаются автоматом. Например, в предложении «При себе паспорт, документ воинского учета» нет слова «иметь».

Ранее профильный комитет Госдумы по обороне поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

