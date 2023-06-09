В петербургском военкомате подтвердили рассылку СМС с приглашением сверить документы

Сотрудники военкомата по Кронштадтскому и Курортному районам Санкт‑Петербурга подтвердили рассылку SMS-сообщений, в которых содержатся приглашения на сверку документов. Об этом сообщил портал NEWS.ru.

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По словам представителя учреждения, никого насильно в армии не забирают, имеется в виду именно сверка документов.

Он также допустил некорректную подачу сообщений из-за того, что рассылки создаются автоматом. Например, в предложении «При себе паспорт, документ воинского учета» нет слова «иметь».

Ранее профильный комитет Госдумы по обороне поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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