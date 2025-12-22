СМИ: В Финляндии связали рост гибели оленей с «российскими волками»

Жители Финляндии обвиняют Россию в гибели северных оленей на территории страны, утверждая, что животных якобы убивают волки, приходящие через границу. Об этом сообщает CNN.

По данным Ассоциации оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет потерь, с начала года волками было убито около 1 950 северных оленей. Этот показатель почти на 70% превышает уровень прошлого года, отмечается в публикации.