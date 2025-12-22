Бэнкси показал в Лондоне новый мурал о детской бездомности
Британский стрит-арт художник Бэнкси представил новую работу, которая, как считают эксперты, посвящена теме детской бездомности. Фотографии мурала автор опубликовал в социальных сетях в понедельник.
На изображении — двое детей в зимней одежде: пальто, резиновые сапоги и шапки с помпонами. Они лежат на земле, при этом один из детей указывает рукой в небо. Исследователи творчества художника отмечают, что композиция отсылает к проблеме бездомных детей.
Основной мурал размещен на стене дома на улице Queen’s Mews в центре Лондона на уровне второго этажа. Подобраться к изображению можно только через крышу соседнего здания, однако это не помешало пользователям соцсетей публиковать фотографии рядом с работой.
Похожий рисунок также появился на высотном здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит, однако художник пока не подтвердил, что является его автором. Ранее здание около десяти лет пустовало и неоднократно становилось площадкой для акций, посвященных проблеме бездомности, передает «Радиоточка НСН».
