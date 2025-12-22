Бэнкси показал в Лондоне новый мурал о детской бездомности

Основной мурал размещен на стене дома на улице Queen’s Mews в центре Лондона на уровне второго этажа. Подобраться к изображению можно только через крышу соседнего здания, однако это не помешало пользователям соцсетей публиковать фотографии рядом с работой.

Похожий рисунок также появился на высотном здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит, однако художник пока не подтвердил, что является его автором. Ранее здание около десяти лет пустовало и неоднократно становилось площадкой для акций, посвященных проблеме бездомности, передает «Радиоточка НСН».

