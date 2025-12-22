В ЕС напомнили о праве Дании и Гренландии решать вопрос статуса острова

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вопрос статуса Гренландии могут решать исключительно жители острова и Дания. Ее комментарий прозвучал на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии.

Каллас напомнила, что Гренландия остается автономией в составе Королевства Дания, а любые изменения ее статуса возможны только по решению гренландцев и датчан. По ее словам, ЕС ожидает от всех партнеров уважения суверенитета и территориальной целостности сторон.

Спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию

Она добавила, что соответствующие принципы закреплены в международных обязательствах, включая Устав ООН и Североатлантический договор, и должны соблюдаться всеми государствами.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она заявила о полной солидарности Евросоюза с королевством и народом автономной территории, передает «Радиоточка НСН».

