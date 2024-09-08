В Петербурге завели дело после отравлений на избирательных участках
8 сентября 202401:47
Уголовное дело завели после отравления готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщает главк СК города.
Оно расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В медицинские учреждения обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах.
Ранее Роспотребнадзор установил виновника массового отравления на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru