В Петербурге завели дело после отравлений на избирательных участках

Уголовное дело завели после отравления готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщает главк СК города.

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Оно расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В медицинские учреждения обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах.

Ранее Роспотребнадзор установил виновника массового отравления на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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