В Карелии 87 человек отравились шавермой

При этом для 26 человек потребовалась госпитализация, в том числе для 16 несовершеннолетних.

«За минувшую ночь за медицинской помощью обратилось ещё два человека, ребенка пришлось госпитализировать», - заявили в Минздраве республики.

Ранее в Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

