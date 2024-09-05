В Карелии 87 человек отравились шавермой
5 сентября 202413:34
После употребления шавермы в одном из заведений общепита к врачам обратилось 87 жителей города Сегеже в Карелии, сообщает «Российская газета».
При этом для 26 человек потребовалась госпитализация, в том числе для 16 несовершеннолетних.
«За минувшую ночь за медицинской помощью обратилось ещё два человека, ребенка пришлось госпитализировать», - заявили в Минздраве республики.
Ранее в Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru