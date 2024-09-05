В Карелии 87 человек отравились шавермой

После употребления шавермы в одном из заведений общепита к врачам обратилось 87 жителей города Сегеже в Карелии, сообщает «Российская газета».

В Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек

При этом для 26 человек потребовалась госпитализация, в том числе для 16 несовершеннолетних.

«За минувшую ночь за медицинской помощью обратилось ещё два человека, ребенка пришлось госпитализировать», - заявили в Минздраве республики.

Ранее в Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеГоспитализацияМинздравКарелия

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