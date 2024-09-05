Роспотребнадзор установил виновника массового отравления на севере Москвы

Управлении Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что случай массового отравления, который был зафиксирован в июле текущего года, непосредственно связан с заведением общественного питания на севере столицы. Ведомство отчиталось о проведении санитарно-эпидемиологического расследования.

Речь идёт о заведении под названием «Шаурма», которое находится по адресу: Дмитровское шоссе 157, строение 2. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 15 июля по 26 июля. Всего пострадали 29 человек.