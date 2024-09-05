Роспотребнадзор установил виновника массового отравления на севере Москвы

Управлении Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что случай массового отравления, который был зафиксирован в июле текущего года, непосредственно связан с заведением общественного питания на севере столицы. Ведомство отчиталось о проведении санитарно-эпидемиологического расследования.

Речь идёт о заведении под названием «Шаурма», которое находится по адресу: Дмитровское шоссе 157, строение 2. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 15 июля по 26 июля. Всего пострадали 29 человек.

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Установлена причинно-следственная связь между функционированием данного предприятия и отравлениями людей. В Роспотребнадзоре призвали всех пострадавших от употребления в пищу продукции «Шаурмы» обратиться в территориальный отдел ведомства в Северном административном округе Москвы для подготовки и подачи в суд искового заявления о возмещении вреда здоровью и морального вреда.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее по факту этого случая массового отравления было возбуждено уголовное дело по стать об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Пострадали в основном постояльцы хостела на Дмитровском шоссе, который расположен рядом с этим заведением.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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