В Петербурге зарегистрировано 84 дела о нарушении карантина

За день до этого около 30 материалов были возвращены правоохранительным органам из-за отсутствия необходимых документальных данных: действительно ли нарушитель проживает по данному адресу и должен ли он проводить там карантин, а также из-за ошибок в составлении протокола.

В настоящий момент суды Петербурга уже рассмотрели 11 дел о нарушении режима самоизоляции для тех, кто вернулся из-за границы. 9 человек получили штраф в размере 500 рублей, двоим вынесены предупреждения.



