В Петербурге зарегистрировано 84 дела о нарушении карантина
Суды Санкт-Петербурга во вторник 7 апреля зарегистрировали 84 административных дела о нарушении жителями города режима карантина, при этом ни одно из них не было возвращено обратно в полицию. Об этом сообщают "Невские новости".
За день до этого около 30 материалов были возвращены правоохранительным органам из-за отсутствия необходимых документальных данных: действительно ли нарушитель проживает по данному адресу и должен ли он проводить там карантин, а также из-за ошибок в составлении протокола.
В настоящий момент суды Петербурга уже рассмотрели 11 дел о нарушении режима самоизоляции для тех, кто вернулся из-за границы. 9 человек получили штраф в размере 500 рублей, двоим вынесены предупреждения.
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