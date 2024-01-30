В Петербурге задержан предлагавший девушкам интим на улице пранкер

В Санкт-Петербурге задержали пранкера, предлагавшего интим проходящим мимо девушкам, сообщает «РЕН ТВ».

Это случилось у Сенной площади. Молодой человек, снимая себя на камеру, подходил к незнакомым и предлагал интим. Девушки просили отойти от них и прекратить съемку, однако их просьбы были проигнорированы.

В соцсетях есть еще несколько видео этого молодого человека. На некоторых из них он выкрикивает в метро нецензурные слова, на других – вместе со своим другом приглашает прохожих стать «третьим яйцом».

Ранее в Москве арестовали бегавших по крыше вагона метро пранкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

