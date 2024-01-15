Бегавших по крыше вагона метро в Москве пранкеров арестовали
15 января 202418:01
Пресненский суд арестовал на 7 и 10 суток пранкеров, бегавших по крыше вагона московского метро. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчины выложили в интернет видно, где они устроили дебош в метро, спровоцировали драку. Позже ролики вызвали возмущение среди граждан.
Кроме того, один из участников видео выкрутил из люстры две лампочки, департамент транспорта Москвы готовит иск о компенсации ущерба.
Ранее в Дагестане дебошир сломал ногу полицейскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru