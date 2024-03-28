В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

По данным ведомства, фигурант — 26-летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в России — в период с 24 по 25 марта опубликовал в Сети комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Следственным отделом по Выборгскому району... предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана... в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — указали в СК.

Правоохранители решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу, расследование дела продолжается.

Ранее Дзержинский суд Петербурга отправил под стражу жителя Северной столицы, мужа экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка. Мужчина стал фигурантом дела об оправдании терроризма после постов в соцсетях о теракте в «Крокусе», напоминает RT.

