В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе»
Гражданина Таджикистана задержали в Санкт-Петербурге по делу о публичном оправдании терроризма, мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления Следственного комитета.
По данным ведомства, фигурант — 26-летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в России — в период с 24 по 25 марта опубликовал в Сети комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
«Следственным отделом по Выборгскому району... предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана... в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — указали в СК.
Правоохранители решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу, расследование дела продолжается.
Ранее Дзержинский суд Петербурга отправил под стражу жителя Северной столицы, мужа экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка. Мужчина стал фигурантом дела об оправдании терроризма после постов в соцсетях о теракте в «Крокусе», напоминает RT.
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