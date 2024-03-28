Под Магаданом пенсионера задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

По данным ведомства, 75-летний мужчина опубликовал в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее преступление.

«Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан», — подчеркнули в МВД.

Как отметил представитель пресс-службы областного УМВД в беседе с РИА Новости, речь идет о теракте в «Крокусе». Против мужчины возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. По данным МВД, задержанный признался, что раскаивается и сожалеет о сказанном.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело об оправдании терроризма в отношении предпринимателя Николая Конашенка, разместившего в Сети комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе», напоминает Ura.ru. Мужчину задержали и арестовали до 25 мая.

