Под Магаданом пенсионера задержали за оправдание теракта в «Крокусе»

Пенсионера из поселка Ола Магаданской области задержали после одобрительного высказывания в мессенджере о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка арестовали до 25 мая

По данным ведомства, 75-летний мужчина опубликовал в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее преступление.

«Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан», — подчеркнули в МВД.

Как отметил представитель пресс-службы областного УМВД в беседе с РИА Новости, речь идет о теракте в «Крокусе». Против мужчины возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. По данным МВД, задержанный признался, что раскаивается и сожалеет о сказанном.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело об оправдании терроризма в отношении предпринимателя Николая Конашенка, разместившего в Сети комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе», напоминает Ura.ru. Мужчину задержали и арестовали до 25 мая.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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