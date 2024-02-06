В Петербурге задержали избивавших прохожих на камеру треш-блогеров
В Санкт-Петербурге были задержаны двое треш-блогеров, нападавших на прохожих и снимавших это на камеру для публикации видео в интернете, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Заведено уголовное дело о хулиганстве. 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту мужчине на велосипеде с боксом для доставки молодые люди распылили ему в лицо газ и избили его, снимая происходящее на видео.
16-летнего парня задержали. Другому подростку, который младше по возрасту, избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Кроме того, 13 октября 2023 года они избили двоих человек рядом с домом на Ленинском проспекте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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