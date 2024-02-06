В Петербурге задержали избивавших прохожих на камеру треш-блогеров

Заведено уголовное дело о хулиганстве. 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту мужчине на велосипеде с боксом для доставки молодые люди распылили ему в лицо газ и избили его, снимая происходящее на видео.

16-летнего парня задержали. Другому подростку, который младше по возрасту, избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Кроме того, 13 октября 2023 года они избили двоих человек рядом с домом на Ленинском проспекте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

