СМИ: В Подольске задержали треш-блогера Хилми Форкса
Треш-блогера Хилми Форкса задержали в подмосковном Подольске по подозрению в распространении порнографии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Блогер публиковал в социальных сетях откровенные ролики со своим участием. Как сообщает Telegram-канал Baza, эксперты проанализировали видеоматериалы, которые Хилми размещал в Сети в ноябре и декабре прошлого года, и сделали вывод об их «порнографическом характере». Подозреваемого доставили в Следственный комитет.
В апреле против треш-блогера возбудили дело по статье о распространении порнографии, пишет Ura.ru. В июле Хилми Форкса допросили в полиции и позже отпустили под подписку о невыезде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru