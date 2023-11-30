СМИ: В Подольске задержали треш-блогера Хилми Форкса

Треш-блогера Хилми Форкса задержали в подмосковном Подольске по подозрению в распространении порнографии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Блогера-трансгендера Хилми подозревают в распространении порнографии

Блогер публиковал в социальных сетях откровенные ролики со своим участием. Как сообщает Telegram-канал Baza, эксперты проанализировали видеоматериалы, которые Хилми размещал в Сети в ноябре и декабре прошлого года, и сделали вывод об их «порнографическом характере». Подозреваемого доставили в Следственный комитет.

В апреле против треш-блогера возбудили дело по статье о распространении порнографии, пишет Ura.ru. В июле Хилми Форкса допросили в полиции и позже отпустили под подписку о невыезде.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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