СМИ: В Подольске задержали треш-блогера Хилми Форкса

Блогер публиковал в социальных сетях откровенные ролики со своим участием. Как сообщает Telegram-канал Baza, эксперты проанализировали видеоматериалы, которые Хилми размещал в Сети в ноябре и декабре прошлого года, и сделали вывод об их «порнографическом характере». Подозреваемого доставили в Следственный комитет.

В апреле против треш-блогера возбудили дело по статье о распространении порнографии, пишет Ura.ru. В июле Хилми Форкса допросили в полиции и позже отпустили под подписку о невыезде.

