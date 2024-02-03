СМИ: Нападавшим на прохожих в Санкт-Петербурге блогерам предъявили новое обвинение

Новый эпизод установили сотрудники Центра «Э» МВД по Санкт-Петербургу.

«Установлено, что 13 октября 2023 года они избили двоих человек рядом с домом на Ленинском проспекте. Подростки нанесли прохожим множественные удары по голове и телу», — заявил собеседник издания.



В связи с новыми обстоятельствами в отношение блогеров, находящихся под стражей, возбудили уголовное дело за хулиганство с применением насилия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Ранее Госдума приняла в I чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. Так, теперь за треш-стримы предусматривается штраф до 700 тысяч рублей. При этом отягчающим обстоятельством станет умышленное совершение преступления с последующей публичной демонстрацией в интернете, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



