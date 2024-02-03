СМИ: Нападавшим на прохожих в Санкт-Петербурге блогерам предъявили новое обвинение
В деле петербургских треш-блогеров, которые избивали людей и выкладывали видео в Сеть, появился новый эпизод. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Новый эпизод установили сотрудники Центра «Э» МВД по Санкт-Петербургу.
«Установлено, что 13 октября 2023 года они избили двоих человек рядом с домом на Ленинском проспекте. Подростки нанесли прохожим множественные удары по голове и телу», — заявил собеседник издания.
В связи с новыми обстоятельствами в отношение блогеров, находящихся под стражей, возбудили уголовное дело за хулиганство с применением насилия (ч.2 ст. 213 УК РФ).
Ранее Госдума приняла в I чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. Так, теперь за треш-стримы предусматривается штраф до 700 тысяч рублей. При этом отягчающим обстоятельством станет умышленное совершение преступления с последующей публичной демонстрацией в интернете, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru