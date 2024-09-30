В Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой жил писатель Достоевский
В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой несколько лет жил писатель Федор Достоевский, следует из информации на профильном интернет-ресурсе.
Площадь четырехкомнатной квартиры в центре Санкт-Петербурга превышает 100 квадратных метров, жилая площадь - порядка 66 квадратных метров. Окна квартиры выходят в угловом доме выходят на Владимирский проспект и на Графский переулок.
Стоимость квартиры - 25,5 миллиона рублей. В объявлении указано, что именно в этой квартире Достоевский написан poман «Бедные люди».
Ранее один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй в беседе с НСН заявил, что самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Григоренко: Число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз
- ООН: Около 66% зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены с 7 октября
- СМИ: В Париже ограбили бутик Louis Vuitton
- Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи
- Столтенберг: Мирное соглашение невозможно без гарантий безопасности Украине
- Посольство в Пакистане подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета
- В РФС не согласились с результатами опроса ВЦИОМ о популярности футбола
- Белорусские пограничники посадили дрон на литовской границе
- В Балашихе таксист избил пассажирку и выкинул ее из машины
- СМИ: Фильм «Дэдпул и Росомаха» будет бороться за «Оскар» и «Золотой глобус»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru