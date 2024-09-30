В Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой жил писатель Достоевский

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой несколько лет жил писатель Федор Достоевский, следует из информации на профильном интернет-ресурсе.

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Площадь четырехкомнатной квартиры в центре Санкт-Петербурга превышает 100 квадратных метров, жилая площадь - порядка 66 квадратных метров. Окна квартиры выходят в угловом доме выходят на Владимирский проспект и на Графский переулок.

Стоимость квартиры - 25,5 миллиона рублей. В объявлении указано, что именно в этой квартире Достоевский написан poман «Бедные люди».

Ранее один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй в беседе с НСН заявил, что самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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