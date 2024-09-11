Классический герой Федора Достоевского, которого авторы исследования назвали «типичный петербуржец», демонстрирует непохожесть на общество продуктовой корзиной за 2700 рублей без учета раков. В его рационе водка, пиво, кофе, хлеб, сыр, горох, супы, пироги и пряники.

Самая дорогая продуктовая корзина у типичного героя Николая Гоголя, сегодня в российских магазинах она стоит более 4 тысяч рублей. К хлебу и вину здесь добавились мясо, курица, сало, уха и пышки, а также саламата – мучная каша или густой мучной кисель.

Пушкинскому герою хватит 2400 рублей, чтобы запить скуку лимонадом вином, водкой, шампанским, пивом, ромом и лимонадом, закусив этот жуткий микс грибами, пирожеными и мороженым. А самым экономным оказался герой Антона Чехова, «корзина» которого стоит сегодня около 1900 рублей и включает в себя вино, водку, кофе, баранину, хлеб с маслом и пироги с вареньем.

Продюсер, музыкальный критик и автор книг о музыке Александр Кушнир ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о книге Рика Рубина, продюсировавшего Metallica, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers и другие известные группы. По его словам, в мире всего десяток продюсеров, изменивших музыку и создавших «волшебный борщ», понравившийся людям.

