«Водка, пышки и горох»: Составлены продуктовые корзины героев Пушкина и Достоевского
В пятерку самых популярных продуктов, встречающихся в произведениях классиков русской литературы, попали хлеб, чай и алкоголь – вино, водка и шампанское. Соответствующее исследование провели «Х5 Клуб» и книжный сервис «Литрес», которые также составили «продуктовые корзины» писателей.
Выяснилось, что больше всего алкоголя на страницах книг Льва Толстого. Его типичный герой празднует победу над Наполеоном водкой, шампанским и вином, докупив к ним курицу, рыбу и пироги. «Корзина Толстого» в пересчете на нынешнее время будет стоить около 2600 рублей.
Классический герой Федора Достоевского, которого авторы исследования назвали «типичный петербуржец», демонстрирует непохожесть на общество продуктовой корзиной за 2700 рублей без учета раков. В его рационе водка, пиво, кофе, хлеб, сыр, горох, супы, пироги и пряники.
Самая дорогая продуктовая корзина у типичного героя Николая Гоголя, сегодня в российских магазинах она стоит более 4 тысяч рублей. К хлебу и вину здесь добавились мясо, курица, сало, уха и пышки, а также саламата – мучная каша или густой мучной кисель.
Пушкинскому герою хватит 2400 рублей, чтобы запить скуку лимонадом вином, водкой, шампанским, пивом, ромом и лимонадом, закусив этот жуткий микс грибами, пирожеными и мороженым. А самым экономным оказался герой Антона Чехова, «корзина» которого стоит сегодня около 1900 рублей и включает в себя вино, водку, кофе, баранину, хлеб с маслом и пироги с вареньем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru