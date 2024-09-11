«Водка, пышки и горох»: Составлены продуктовые корзины героев Пушкина и Достоевского

В пятерку самых популярных продуктов, встречающихся в произведениях классиков русской литературы, попали хлеб, чай и алкоголь – вино, водка и шампанское. Соответствующее исследование провели «Х5 Клуб» и книжный сервис «Литрес», которые также составили «продуктовые корзины» писателей.

Выяснилось, что больше всего алкоголя на страницах книг Льва Толстого. Его типичный герой празднует победу над Наполеоном водкой, шампанским и вином, докупив к ним курицу, рыбу и пироги. «Корзина Толстого» в пересчете на нынешнее время будет стоить около 2600 рублей.

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Классический герой Федора Достоевского, которого авторы исследования назвали «типичный петербуржец», демонстрирует непохожесть на общество продуктовой корзиной за 2700 рублей без учета раков. В его рационе водка, пиво, кофе, хлеб, сыр, горох, супы, пироги и пряники.

Самая дорогая продуктовая корзина у типичного героя Николая Гоголя, сегодня в российских магазинах она стоит более 4 тысяч рублей. К хлебу и вину здесь добавились мясо, курица, сало, уха и пышки, а также саламата – мучная каша или густой мучной кисель.

Пушкинскому герою хватит 2400 рублей, чтобы запить скуку лимонадом вином, водкой, шампанским, пивом, ромом и лимонадом, закусив этот жуткий микс грибами, пирожеными и мороженым. А самым экономным оказался герой Антона Чехова, «корзина» которого стоит сегодня около 1900 рублей и включает в себя вино, водку, кофе, баранину, хлеб с маслом и пироги с вареньем.

Продюсер, музыкальный критик и автор книг о музыке Александр Кушнир ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о книге Рика Рубина, продюсировавшего Metallica, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers и другие известные группы. По его словам, в мире всего десяток продюсеров, изменивших музыку и создавших «волшебный борщ», понравившийся людям.

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ФОТО: РИА Новости
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