В Петербурге врачи рекомендуют прививаться от гриппа тем, кто переболел COVID-19

Лиознов отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции можно заразиться гриппом и любыми другими инфекционными заболеваниями. Специалист подчеркнул, что вакцинация должна проводиться не ранее чем через две недели после окончательного восстановления.

Также врач напомнил, что грипп на фоне коронавирусной инфекции тяжелее переносится и увеличивает риск осложнений. В свою очередь глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Петербурга Лариса Соловьева рассказала, что вакцинация против гриппа в городе еще не завершена, сделать прививку можно будет до середины декабря.

По словам Соловьевой, в настоящий момент около половины жителей города уже сделали прививки. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе.

