В Петербурге врачи рекомендуют прививаться от гриппа тем, кто переболел COVID-19

И.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" посоветовал переболевшим COVID-19 прививаться от гриппа после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

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Лиознов отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции можно заразиться гриппом и любыми другими инфекционными заболеваниями. Специалист подчеркнул, что вакцинация должна проводиться не ранее чем через две недели после окончательного восстановления.

Также врач напомнил, что грипп на фоне коронавирусной инфекции тяжелее переносится и увеличивает риск осложнений. В свою очередь глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Петербурга Лариса Соловьева рассказала, что вакцинация против гриппа в городе еще не завершена, сделать прививку можно будет до середины декабря.

По словам Соловьевой, в настоящий момент около половины жителей города уже сделали прививки. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГриппВакцинация
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