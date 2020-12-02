В Петербурге врачи рекомендуют прививаться от гриппа тем, кто переболел COVID-19
И.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" посоветовал переболевшим COVID-19 прививаться от гриппа после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.
Лиознов отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции можно заразиться гриппом и любыми другими инфекционными заболеваниями. Специалист подчеркнул, что вакцинация должна проводиться не ранее чем через две недели после окончательного восстановления.
Также врач напомнил, что грипп на фоне коронавирусной инфекции тяжелее переносится и увеличивает риск осложнений. В свою очередь глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Петербурга Лариса Соловьева рассказала, что вакцинация против гриппа в городе еще не завершена, сделать прививку можно будет до середины декабря.
По словам Соловьевой, в настоящий момент около половины жителей города уже сделали прививки. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- ООН: Никто кроме России не предложил сотрудникам свою вакцину
- Неизвестные на автомобиле протаранили двери мечети в пригороде Парижа
- Пентагон начнёт распространение вакцин от COVID-19 через 1-3 недели
- Украина выразила желание проводить больше учений НАТО на территории страны
- СМИ сообщили о приближении ОПЕК+ к сделке по ограничению нефтедобычи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru