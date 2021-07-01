В Петербурге вакцинацию прошли более 900 тысяч человек

Более 900 тысяч жителей Санкт-Петербурга поставили первую прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Уточняется, что из этого числа более 712 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.

Согласно губернатору города Александру Белову, число посещений людьми пунктов вакцинации растет с каждым днем. В городе присутствует запас вакцины в размере более 172 тысяч доз.

Ранее стало известно, что марафон «Белые ночи» в Петербурге отложен на год из-за коронавируса.

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Фото: instagram.com/spbgov
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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