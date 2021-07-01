В Петербурге вакцинацию прошли более 900 тысяч человек

Мишустин поручил провести вакцинацию чиновников

Гинцбург посоветовал не спешить на ревакцинацию тем, кто прививался менее полугода назад

Бизнесмена Батурина задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество

Власти Сочи откроют первый свободный от коронавируса пляж