В Финляндии призвали граждан не ездить в РФ из-за ситуации с коронавирусом

Власти Финляндии призвали граждан отказаться от поездок в Россию из-за ситуации с коронавсирусом в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующую рекомендацию сделал департамент здравоохранения и социального развития страны. Срок действия рекомендации не называется.

В департаменте указали, в частности, на более заразный штамм COVID-19 «дельта», зафиксированный в РФ.

Как пишет финское СМИ Yle, в Финляндии были обнаружены 400 случаев COVID-19 среди финских болельщиков, посетивших матч Евро-2020 между Финляндией и Бельгией 21 июня.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ФинляндияКоронавирус
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