В Финляндии призвали граждан не ездить в РФ из-за ситуации с коронавирусом
Власти Финляндии призвали граждан отказаться от поездок в Россию из-за ситуации с коронавсирусом в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующую рекомендацию сделал департамент здравоохранения и социального развития страны. Срок действия рекомендации не называется.
В департаменте указали, в частности, на более заразный штамм COVID-19 «дельта», зафиксированный в РФ.
Как пишет финское СМИ Yle, в Финляндии были обнаружены 400 случаев COVID-19 среди финских болельщиков, посетивших матч Евро-2020 между Финляндией и Бельгией 21 июня.
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