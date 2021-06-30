Марафон «Белые ночи» в Петербурге отложен на год из-за коронавируса
Марафон «Белые ночи», который должен был состояться в Санкт-Петербурге, перенесён на один год. Решение об этом принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает ТАСС.
Организатором этого спортивного мероприятия выступает московское беговое сообщество. XXXI марафон планировалось провести 17 июля. Участникам предстояло пробежать дистанцию 10 км или классическую марафонскую - 42,2 км. Старт и финиш - на Дворцовой площади.
Организаторы подчёркивают, что проведение забега в нынешних условиях, когда статистика по коронавирусу оставляет желать лучшего, - это риск для здоровья тысяч людей. Как не жалко и досадно, но теперь марафон намечен только на 18 июня 2022 года, отметили в беговом сообществе.
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