В Петербурге вакцинацию прошли более 2,5 млн человек

В Петербурге вакцину от коронавируса получили более 2,5 млн человек.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

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По данным ведомства, в это число входят те, кто сделал однокомпонентную прививку и те, кто получил хотя бы одну дозу от двухкомпонентный вакцины. В комитете уточнили, что две дозы поставлены 2,183 млн жителей города.

Ежесуточно в городе в среднем вводится до 35 тысяч инъекций. Накануне стало известно, что в Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. По словам губернатора Александра Беглова, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцинация
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