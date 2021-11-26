В Петербурге вакцинацию прошли более 2,5 млн человек

По данным ведомства, в это число входят те, кто сделал однокомпонентную прививку и те, кто получил хотя бы одну дозу от двухкомпонентный вакцины. В комитете уточнили, что две дозы поставлены 2,183 млн жителей города.

Ежесуточно в городе в среднем вводится до 35 тысяч инъекций. Накануне стало известно, что в Петербурге ввод режима QR-кодов перенесли с 1 декабря на 27 декабря. По словам губернатора Александра Беглова, решение принято для того, чтобы люди успели закончить вакцинацию.



