В Петербурге в рамках мобилизации призвали около 30% от плана

В Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации призвали около 30% от спущенного на город плана, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя городского военкомиссара полковника Ильфата Абзалова.

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Он отметил, что точное число призванных — закрытая информация, как и число получивших отсрочку. При этом общее число получивших повестки сейчас составляет 8 тысяч человек.

Ранее ТАСС сообщал о 80 тысяч оповещенных, однако позднее представители военкомата сообщили, что Абзалов оговорился.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМобилизация
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