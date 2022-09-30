В Петербурге в рамках мобилизации призвали около 30% от плана

Он отметил, что точное число призванных — закрытая информация, как и число получивших отсрочку. При этом общее число получивших повестки сейчас составляет 8 тысяч человек.

Ранее ТАСС сообщал о 80 тысяч оповещенных, однако позднее представители военкомата сообщили, что Абзалов оговорился.



