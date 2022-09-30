В Петербурге в рамках мобилизации призвали около 30% от плана
В Санкт-Петербурге в рамках частичной мобилизации призвали около 30% от спущенного на город плана, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя городского военкомиссара полковника Ильфата Абзалова.
Он отметил, что точное число призванных — закрытая информация, как и число получивших отсрочку. При этом общее число получивших повестки сейчас составляет 8 тысяч человек.
Ранее ТАСС сообщал о 80 тысяч оповещенных, однако позднее представители военкомата сообщили, что Абзалов оговорился.
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